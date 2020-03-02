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Азербайджан планирует 5-6 марта отправить танкер с нефтью для Белоруссии

Объем отправляемой нефти составит около 85 тыс. тонн

БАКУ, 2 марта. /ТАСС/. Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) 5-6 марта отправит танкер с нефтью для Белоруссии из турецкого порта Джейхан. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил замначальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью компании Ибрагим Ахмедов.

"Планируется 5-6 марта отправить из Джейхана танкер с нефтью для Белоруссии. Объем отправляемой нефти составит около 85 тыс. тонн", - сказал представитель SOCAR.

Ранее в компании сообщили, что ориентировочно 20 марта планируется из грузинского порта Супса отгрузить танкер с нефтью для белорусского концерна "Белнефтехим", также объемом около 85 тыс. тонн.

На прошлой неделе "Белнефтехим" сообщил о заключении с SOCAR сделки на поставку двух танкеров нефти общим объемом 160 тыс. тонн. В концерне уточнили, что сырье начнут поставлять по нефтепроводу Одесса - Броды в марте.

Белоруссия активно приобретает нефть в разных странах на фоне напряженных переговоров с основным поставщиком сырья - Россией. Контракты на поставку Минску российской нефти завершились 31 декабря 2019 года, до сих пор стороны не пришли к согласию о параметрах нового соглашения. Ряд российских компаний, в том числе из группы "Сафмар", поставляет Белоруссии нефть, одновременно Минск активно ищет альтернативные варианты.

Теги
АзербайджанБелоруссия
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