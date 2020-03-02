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Абрамченко: план вывода заводов из эксплуатации обяжут разрабатывать при проектировании

Заместитель председателя правительства РФ заявила, что работа по ликвидации последствий деятельности предприятий не должна напоминать борьбу с ветряными мельницам

БАЙКАЛЬСК /Иркутская область/, 2 марта. /ТАСС/. Проектирование промышленных предприятий будет включать план их вывода из эксплуатации, разработкой таких поправок в законодательство займется Минстрой России. Об этом заявила в понедельник заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко на совещании на бывшей промплощадке Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК).

"Считаю необходимым при проектировании любых промышленных предприятий разрабатывать план вывода объекта из эксплуатации. Нам необходимо предусмотреть обязанность и ответственность собственников выводить предприятия из эксплуатации. Это позволит не создать "новые БЦБК". Поэтому прошу Минстрой России подготовить соответствующие поправки в законодательство, Градостроительный кодекс", - сказала Абрамченко.

По ее словам, работа по ликвидации последствий деятельности предприятий не должна напоминать борьбу с ветряными мельницами.

"Пока мы работаем над ликвидацией экологического вреда предприятия, которое было создано более 50 лет назад, в России появляются новые. Мы должны не только бороться с существующими проблемами, но и не создавать новые", - добавила Абрамченко.

БЦБК с 1960-х годов до 2013 года был градообразующим предприятием Байкальска - моногорода на берегу Байкала на юге Иркутской области, в нем проживают более 12 тыс. человек. За 50 лет работы БЦБК накопил порядка 6,5 млн тонн токсичных отходов, которые хранятся в специальных картах, расположенных на берегу озера. В конце 2017 года Минприроды Иркутской области подписало контракт с Росгеологией на рекультивацию отходов БЦБК, стоимость контракта - 5,9 млрд рублей. К ликвидации планировалось приступить в течение этого года, однако этого до сих пор не произошло. Летом правительство Иркутской области заявило, что Росгеология затянула процесс разработки технологии утилизации отходов и обратилось в Минприроды РФ с предложением сменить подрядчика. Подряд новому оператору передадут в ближайшее время.

Теги
РоссияАбрамченко, Виктория Валериевна
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