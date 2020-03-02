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Тиньков останется в Лондоне на время судебного разбирательства с налоговой службой США

В сообщении TCS Group говорится, что это не повлияет на работу компании и "Тинькофф банка"
Олег Тиньков Сергей Коньков/ТАСС
Описание
Олег Тиньков
© Сергей Коньков/ТАСС

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Бизнесмен Олег Тиньков останется в Лондоне на время инициированного налоговой службой США судебного разбирательства. Об этом сообщается в материалах TCS Group (головная компания "Тинькофф банка") на Лондонской фондовой бирже.

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"Слушания, которые в настоящее время проводятся в Лондоне, являются ответом на обвинения в занижении налоговой отчетности для Службы внутренних доходов США в отношении г-на Тинькова. Ожидается, что г-н Тиньков останется в Лондоне на время судебного разбирательства, будучи освобожденным под залог после выдачи ордера на его задержание. Г-н Тиньков сообщил нам, что его юридическая команда работает над решением этой проблемы в кратчайшие сроки", - указано в материалах группы.

В сообщении TCS Group указано, что эта ситуация не влияет на работу совета директоров TCS Group и правления "Тинькофф банка". "Г-н Тиньков не является членом ни одного из этих советов. Все текущие операционные решения принимаются на уровне правления банка и других операционных компаний группы", - отмечает группа.

Как ранее информировала TCS Group, налоговая служба США инициировала в Лондоне судебные слушания в отношении бизнесмена. Слушания начались в британской столице в феврале и продлятся до апреля. Дело касается урегулирования возможных налоговых претензий.

В пресс-службе "Тинькофф банка" корреспонденту ТАСС отметили, что группа самостоятельно сообщила об участии Олега Тинькова в судебных слушаниях, инициированных налоговой службой США, для прозрачного соблюдения всех юридических норм, имеющих отношение к публичной компании с листингом в Лондоне и Москве.

Теги
СШАВеликобританияРоссия
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