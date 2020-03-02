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Распространение коронавируса нового типа

Торги на Гонконгской фондовой бирже закрылись в плюсе

По данным площадки, инвесторы видят тенденции к росту после периода крупного спада

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 2 марта. /ТАСС/. Торги на Гонконгской фондовой бирже в понедельник завершились в "зеленой зоне" на фоне стремления инвесторов скупать активы, сильно подешевевшие на прошлой неделе, и некоторого оптимизма в отношении тенденции к росту рынков после периода крупного спада. Индекс Hang Seng по итогам дня поднялся на 161 пункт (0,62%) и остановился на значении 26291 пункт, свидетельствуют данные этой площадки.

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"Возможно, худшее для рынков Гонконга и материкового Китая уже позади", - считает управляющий директор компании VC Asset Management Луи Цзе. По его словам, многие инвесторы склоняются сейчас к покупке ценных бумаг, обесценившихся на фоне вспышки коронавирусной инфекции. Оптимизма также добавил процесс возобновления производства на многих китайских предприятиях. Власти КНР также просигнализировали о намерении ускорить реализацию крупных инфраструктурных проектов в стране.

На этом фоне отмечен спрос на активы, связанные с производством строительных материалов. Так, на 5,42% подорожали бумаги цементного завода Anhui Conch Cement. На 4,31% улучшились позиции Китайской национальной офшорной нефтяной корпорации (CNOOC).

В то же время некоторые участники рынка пока склонны проявлять пассивность и заняли выжидательную позицию. По мнению аналитиков компании Nomura, ситуация на азиатских рынках в ближайшей перспективе будет оставаться нестабильной и подверженной волатильности. На настроения инвесторов продолжат влиять данные о масштабах распространения коронавируса за пределами Китая.

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