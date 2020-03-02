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ОЭСР: рост мировой экономики в 2020 году замедлится из-за коронавируса

Организация снизила прогноз роста ВВП России до 1,2% в 2020 году и до 1,3% в 2021 году

ПАРИЖ, 2 марта. /ТАСС/. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) пересмотрела свой ноябрьский прогноз роста мировой экономики в 2020 году в сторону уменьшения на 0,5 процентных пункта (п. п.) до 2,4% из-за распространения коронавируса. Об этом говорится в промежуточном докладе организации, распространенном в понедельник.

"Если предположить, что эпидемия достигнет пика в Китае в первом квартале 2020 года и вспышки в других странах будут ограниченными, глобальный рост может сократиться примерно на 0,5 п. п. в этом году относительно ожиданий, опубликованных в экономическом прогнозе от ноября 2019 года, - гласит документ. - Таким образом, рост мирового ВВП в 2020 году снизится до 2,4%". Эксперты организации подчеркивают, что в первом квартале показатели могут быть даже отрицательными, однако эффект от эпидемии при таком базовом сценарии должен ослабнуть к концу года.

В 2021 году, если распространение коронавируса удастся сдержать, а новые случаи заболевания будут эпизодическими в отдельных странах, рост мирового ВВП должен выйти на уровень 3,3%. "Анонсированные и [впоследствии] реализованные меры, учтенные в прогнозе, помогут поддержать доходы в ближайшем будущем, особенно в наиболее пострадавших компаниях и домохозяйствах", - отмечают аналитики.

Вместе с тем более обширное распространение коронавируса в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Европе и Северной Америке, а также провал попыток сдержать эпидемию в краткосрочной перспективе "значительно ослабит перспективы". "В этом случае глобальный рост может снизиться на 1,5 п. п. в 2020 году, снизив вдвое прогноз, озвученный до вспышки коронавируса", - подчеркивает ОЭСР.

Согласно сводной таблице, основанной на расчетах базового сценария, рост ВВП в странах G20 замедлится на 0,5 п. п. относительно ноябрьского прогноза до 2,7% в 2020 году и увеличится до 3,3% в 2021 году. В странах еврозоны прогнозируется спад на 0,3 п. п. до 0,8% роста ВВП в 2020 году и 1,2% в следующем. При этом в Италии аналитики скорректировали свой прогноз до нулевого роста в этом году (-0,4 п. п.) и 0,7% в 2021 году. Даже в Республике Корея, где зараженных коронавирусом втрое больше, спад составит 0,3 п. п. от роста ВВП и достигнет 2% в 2020 году, увеличившись до 2,3% в следующем.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. Всего же случаи заражения были выявлены в 65 странах, включая Россию.

Прогноз роста ВВП России

В ОЭСР заявили, что рост экономики России в 2020 году замедлится до 1,2% ВВП на фоне падения мирового показателя, что на 0,4 процентных пункта (п. п.) меньше, чем прогнозировала Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), показатели на 2021 год также пересмотрены в сторону понижения - на 0,1 п. п. до 1,3%. 

Организация рассматривает два сценария развития экономик стран мира в связи с распространением коронавируса - базовый и "сценарий домино". В первом, более мягком, ОЭСР ожидает "постепенного восстановления [роста ВВП] в странах с сырьевым экспортом, пострадавших от замедления экономики Китая в этом году".

Во всех графиках, где указаны страны-экспортеры сырьевых товаров, к этой группе относятся Россия, Аргентина, Бразилия, Чили, Южная Африка "и другие нефтедобывающие страны вне ОЭСР". "Влияние <...> зависит от развитости трансграничных связей с Китаем. В ближайшей перспективе негативное воздействие на ВВП будет относительно сильным в Японии, Корее, других менее крупных странах Восточной и Юго-Восточной Азии и странах-экспортерах сырья", - резюмируют авторы доклада.

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