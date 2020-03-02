20 вопросов президенту: Путин об армии и гонке вооружений
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Продажа акций Сбербанка правительству

Путин 2 марта встретится с Грефом

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключал, что на встрече может обсуждаться тема планируемой сделки по покупке правительством пакета акций Сбербанка у ЦБ

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в понедельник проведет встречу с главой Сбербанка Германом Грефом, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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"Сегодня у президента день не публичный, идет внутренняя работа, совещания, встречи, сегодня у Путина на совещании будет Греф", - сказал представитель Кремля. Он отметил, что Сбербанк является системообразующим банком. Песков напомнил, что недавно глава государства уже встречался с Грефом в Санкт-Петербурге, но тогда "беседа была краткая в связи с графиком президента, поэтому они условились встретиться и поговорить поподробнее, пообстоятельнее".

Ранее Песков не исключал, что на предстоящей встрече может обсуждаться тема планируемой сделки по покупке правительством у ЦБ РФ пакета акций кредитного учреждения.

Минфин РФ и Банк России разработали законопроект, который предусматривает выход финансового регулятора из капитала Сбербанка. Предполагается, что пакет Банка России будет приобретен правительством РФ за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости. Глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщал журналистам, что акции Сбербанка будут выкуплены у ЦБ за счет ликвидных средств ФНБ, превышающих порог в 7% ВВП, при этом выкуп доли не отменяет планов правительства по инвестированию средств ФНБ в инфраструктурные проекты.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСилуанов, Антон ГермановичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичГреф, Герман ОскаровичПродажа акций Сбербанка правительству
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