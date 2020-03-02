20 вопросов президенту: Путин об армии и гонке вооружений
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В МЭР прогнозируют среднегодовую инфляцию в 2020 году на уровне 2,6%

Среднегодовая инфляция в России в 2020 г. составит 2,6% - Решетников.

Новость дополняется.

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