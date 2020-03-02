Минэнерго РФ не получало предложения о сокращении добычи внутри ОПЕК+

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Минэнерго РФ не получало от партнеров по ОПЕК+ предложений об увеличении сокращения добычи нефти внутри стран - участниц соглашения на 1 млн баррелей в сутки. Об этом журналистам сказал министр энергетики России Александр Новак.

"Нет, не получали", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Министр добавил, что пока обсуждаются варианты сделки в рамках рекомендаций мониторингового комитета.

Ранее СМИ сообщали, что Саудовская Аравия предложила сократить странам ОПЕК+ дополнительно добычу нефти не на 600 млн баррелей в сутки, а на 1 млн баррелей в сутки из-за коронавируса.

Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) в февральском отчете понизила оценку роста мирового спроса на нефть в 2020 году на 230 тыс. баррелей в сутки. Международное энергетическое агентство настроено еще пессимистичнее: его прогноз по росту спроса на нефть понижен на 365 тыс. баррелей в сутки, до 825 тыс. баррелей - рекордно низкого показателя с 2011 года

На этом фоне технический комитет ОПЕК+ рекомендовал дополнительно снизить добычу на 600 тыс. баррелей в сутки во втором квартале текущего года.