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НПЗ "Газпром нефти" сэкономили 0,5 млрд рублей в 2019 году благодаря энергоэффективности

Сокращение расхода энергоресурсов позволяет также снизить воздействия производств на окружающую среду, отметили в компании

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Омский и Московский нефтеперерабатывающие заводы "Газпром нефти" существенно снизили потребление электроэнергии, тепла и топлива в 2019 году. Экономический эффект от энергосберегающих мероприятий составил 0,5 млрд рублей, сообщает компания.

"Сокращение расхода энергоресурсов позволяет также снизить воздействия производств на окружающую среду. Последовательный рост энергоэффективности наших нефтеперерабатывающих активов - важная цель программы развития НПЗ "Газпром нефти". Строя новые установки, модернизируя действующие объекты и сети коммуникаций, внедряя современные системы управления и контроля, компания оценивает проекты и с точки зрения их влияния на общую энергоэффективность активов", - сказал заместитель генерального директора по логистике, переработке и сбыту "Газпром нефти" Анатолий Чернер, слова которого приводятся в сообщении.

В 2019 году НПЗ "Газпром нефти" реализовали 50 энергосберегающих проектов. На омском была введена в эксплуатацию солнечная электростанция, ставшая первым объектом возобновляемой энергетики в регионе. На Московском НПЗ модернизированы системы пароснабжения и дополнительно оптимизирована работа парогенераторов. Оба предприятия также продолжают работу по внедрению современных цифровых комплексов управления энергоснабжением.

"Газпром нефть" проводит масштабную программу модернизации Омского и Московского НПЗ с совокупным объемом инвестиций более 550 млрд рублей. В рамках первого этапа модернизации предприятия полностью перешли на выпуск современных экологичных моторных топлив Евро-5. Сейчас продолжается реализация второго этапа программы модернизации, в результате которого глубина переработки нефти и выработка светлых нефтепродуктов вырастет до уровня лучших мировых показателей.

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