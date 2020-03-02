Греф заявил, что Сбербанк за январь 2020 года заработал 80 млрд рублей чистой прибыли

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Сбербанк за январь текущего года заработал 80 млрд руб. чистой прибыли, доложил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава госбанка Герман Греф.

"Прошлый год у нас был очень удачный, Владимир Владимирович. Мы закончили в прошлом году с хорошей прибылью. Пока у нас подведены итоги прибыли по российским стандартам - 860 млрд руб. чистой прибыли, по международным стандартам чуть позже подводятся итоги. Там консолидировано учитывается вся группа. И за январь этого года мы заработали 80 млрд руб. чистой прибыли. Это, конечно, результат большой работы, с сокращением издержек, мы очень много внедрили новых технологий", - сказал глава Сбербанка.

Ранее сообщалось, что чистая прибыль Сбербанка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2019 г. выросла на 1,6% и достигла 845 млрд руб.

Чистые процентные доходы группы увеличились на 1,4% - до 1,416 трлн руб. по сравнению с 2018 г., чистые комиссионные доходы выросли на 13,6% и достигли 497,9 млрд руб.

Кредиты группы Сбербанк за 2019 г. увеличились на 3,2% - до 21,7 трлн руб. за год. При этом розничный кредитный портфель вырос на 16,8%, до 7,9 трлн руб., корпоративный кредитный портфель в номинальном выражении снизился на 3,2%, до 13,9 трлн руб., в реальном выражении (без учета курсовых колебаний) вырос на 2,8%.