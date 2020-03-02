Минфин считает адекватными меры России по минимизации ущерба от коронавируса

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Меры, принимаемые властями РФ для противодействия проникновению в страну коронавируса и минимизации экономического ущерба, адекватны сложившейся ситуации. Об этом в понедельник на заседании комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей заявил замглавы Минфина России Павел Кадочников.

Данную тему при обсуждении законопроекта о внесении изменений в бюджет на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов подняла глава комитета Тамара Плетнева, выразив опасение, что эпидемия может негативно сказаться на экономике РФ.

"Мы считаем, что наша система здравоохранения и те меры, которые сейчас предпринимаются, адекватны ситуации. Мы справимся", - сказал Кадочников, отвечая на вопрос о возможных негативных последствиях для экономики.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее и Италии.

Всего же случаи заражения были выявлены в 67 странах, включая Россию. В Китае, на который, по оценкам ВОЗ, приходится основная масса заболевших, зафиксировано 2,9 тыс. летальных исходов, выздоровели 44,4 тыс. человек, число случаев заражения превысило 80 тыс.