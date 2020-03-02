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ФАС до 1 апреля внесет в правительство план развития конкуренции на 2021-2025 годы

В плане предусматриваются не только те законы, которые, как планируется, будут приняты в 2020 году, но и реформы в сфере антимонопольного регулирования

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) до 1 апреля внесет в правительство проект национального плана развития конкуренции на 2021-2025 годы, сообщил глава ФАС Игорь Артемьев в ходе встречи с членами фракции "Единая Россия".

"Нам предстоит уже до 1 апреля внести в правительство РФ новый национальный план развития конкуренции в соответствии с указом президента уже на пять лет ближайших", - заявил Артемьев.

Он отметил, что в плане предусматриваются не только те законы, которые, как ФАС планирует, будут приняты в этом году, но и целый ряд реформ в сфере антимонопольного регулирования.

Ранее правительство РФ поручило Федеральной антимонопольной службе подготовить к марту 2020 года проект национального плана развития конкуренции на 2021-2025 годы.

Теги
Артемьев, Игорь ЮрьевичРоссия"Единая Россия"
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