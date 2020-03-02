Дума 4 марта рассмотрит в I чтении проекты о продаже контрольного пакета Сбербанка

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Госдума в среду рассмотрит в первом чтении законопроекты о продаже контрольного пакета Сбербанка правительству РФ вместе с поправками к федеральному бюджету. Об этом в понедельник журналистам сообщил первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

"Это дает бюджету дополнительные средства. Поэтому мы рассматриваем эти два законопроекта в едином пакете с изменениями в федеральный бюджет, - сказал Исаев. - Это как раз один из источников средств, который позволяет решить задачи, поставленные в послании президента".

Минфин РФ и Банк России разработали законопроект, который предусматривает выход финансового регулятора из капитала Сбербанка. Предполагается, что пакет Банка России будет приобретен правительством РФ за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости. Глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщал журналистам, что акции Сбербанка будут выкуплены у ЦБ за счет ликвидных средств ФНБ, превышающих порог в 7% ВВП, при этом выкуп доли не отменяет планов правительства по инвестированию средств ФНБ в инфраструктурные проекты.