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Распространение коронавируса нового типа
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Решетников: экономика России выйдет на планируемый цикл, несмотря на коронавирус

Глава Минэкономразвития заявил, что последствия от распространения коронавируса будут носить временный характер

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Последствия от распространения коронавируса будут носить временный характер, в итоге экономика РФ выйдет на планируемый цикл, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

"Любые последствия распространения коронавируса будут иметь временный характер, и какая бы ситуация и настроения ни складывались, надо понимать, что в конечном итоге все равно мы выйдем на тот экономический цикл, который предполагался", - сказал он.

Ранее в понедельник министр отметил, что несмотря на предстоящий пересмотр сценарных условий развития экономики РФ из-за коронавируса, она справится с последствиями вируса и другими шоками.

Теги
РоссияРешетников, Максим ГеннадьевичРаспространение коронавируса нового типа
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