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Первая в Ростовской области ветроэлектростанция начала поставки энергии

Мощность Сулинской ВЭС составляет 100 МВт

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 марта. /ТАСС/. Фонд развития ветроэнергетики, созданный на паритетной основе компаниями "Фортум" и "Роснано", запустил первую в Ростовской области ветроэлектростанцию (ВЭС). Об этом сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе компании "Фортум".

"1 марта 2020 года Сулинская ВЭС в Ростовской области начала поставки электроэнергии и мощности на оптовый рынок электроэнергии и мощности. Ветропарк стал первым реализованным объектом Фонда развития ветроэнергетики в Ростовской области", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, установленная мощность Сулинской ВЭС составляет 100 МВт, станция состоит из 26 ветроэнергетических установок производства компании Vestas мощностью 3,8 МВт каждая.

Кроме того, фонд ведет в Ростовской области строительство еще двух ВЭС. Суммарная мощность трех станций должна составить 300 МВт. В первом полугодии 2020 года всего планируется ввести в эксплуатацию 78 ветроэнергетических установок на Каменской, Сулинской и Гуковской ВЭС. Ранее фонд принял решение о реализации четвертого проекта в сфере ветроэнергетики в регионе - Казачьей ВЭС, которая будет расположена на территории Донецка и Каменского района.

В декабре 2018 года в Ростовской области открыли завод по производству башен для ветроэнергетических установок мощностью более 600 единиц оборудования в год, объем финансирования составил более 700 млн рублей. Власти рассчитывают, что к 2022 году около 20% всей потребляемой в регионе электроэнергии будет получено от возобновляемых источников.

Теги
РоссияРостовская область
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