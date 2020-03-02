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В СФ предлагают решить вопрос с питанием в школах, передав регионам акцизы на табак

Предлагается передать 15% от акцизов

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам предложил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину решить проблему с финансированием горячего питания для учеников младших классов за счет передачи в бюджеты субъектов 15% от акцизов на табак. Об этом ТАСС в понедельник сообщил первый заместитель главы комитета Сергей Рябухин.

"Если передать 15% акцизов на табак в регионы, это порядка 90 млрд рублей дополнительных доходов в консолидированные бюджеты субъектов РФ, тогда мы решаем проблему, которую поставил президент в послании, - бесплатное питание для начальных классов. Чтобы решить эту проблему, в бюджете надо предусмотреть, по нашим расчетам, 22 млрд рублей в текущем году, приблизительно 44 млрд рублей на 2021 и 2022 годы. Мы предлагаем увязать эти две темы в одну, Анатолий Дмитриевич Артамонов (председатель комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам - прим. ТАСС) на встрече [руководства Совета Федерации 28 февраля] с Мишустиным эту историю доложил. Мы рассчитываем, что сейчас новое правительство нас поддержит", - пояснил Рябухин.

По его словам, эти деньги (около 66 млрд рублей - прим. ТАСС) нужны только на горячее питание для учеников младших классов, кроме того в школах еще нужно провести "ремонт, оснащение пищеблоков, закупку дополнительных столов, стульев, посуды". Как добавил Рябухин, финансовых возможностей у регионов на данные цели нет. Он уточнил, что комитет предлагает 10% от акцизов на табак передать в бюджеты регионального уровня, а 5% - в бюджеты муниципального уровня.

Как отмечалось в принятом ранее постановлении Совфеда, где отражены предложения сенаторов по формированию бюджета, палата рекомендует правительству РФ при работе над проектом бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов рассмотреть вопрос о зачислении части доходов от акцизов на табак в бюджеты регионов, основываясь на объемах реализации продукции. Сейчас табачные акцизы в полном объеме поступают в федеральный бюджет. Рябухин тогда уточнял, что по итогам 2018 года сумма доходов от акцизов на табак составила почти 600 млрд рублей. По его мнению, при зачислении части этих доходов в региональные бюджеты субъекты РФ будут более заинтересованы в борьбе с контрафактом, поступающем из-за рубежа. В июне 2019 года министр финансов Антон Силуанов отмечал, что Минфин РФ не намерен предлагать передачу акцизов на табак в бюджет регионам РФ.

В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников с 1 по 4 классы в России. По его словам, в тех регионах, где уже есть техническая готовность, это нужно сделать с 1 сентября 2020 года, а в целом по стране подобная мера должна быть реализована "не позднее 1 сентября 2023 года". В начале февраля вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что порядка 70 регионов готовы вводить бесплатное горячее питание в школах для учеников начальных классов с 1 сентября 2020 года.

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