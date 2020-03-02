ФАС отмечает достаточно сильное снижение цен на продукты на Дальнем Востоке

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ отмечает достаточно сильное снижение цен на продукты на Дальнем Востоке после их резкого роста ранее на фоне вспышки коронавируса. Об этом журналистам сообщил заместитель главы ФАС Андрей Цариковский.

"На Дальнем Востоке все достаточно хорошо обошлось, потому что там был, если вы помните, резкий скачок. Потом они к идеалу, конечно, не вернулись, но сбились уже достаточно сильно", - сказал он.

По мнению Цариковского, сложившаяся ситуация скорее была связана с паникой. "Там больше ситуационное решение", - отметил он.

26 февраля ФАС сообщала о намерении проверить торговые сети Бурятии и Амурской области в связи с ростом цен на некоторые виды овощей.

В ведомстве напомнили, что в соответствии с поручением ФАС России территориальные органы Дальневосточного федерального округа проводят еженедельный оперативный мониторинг розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров, поставки которых ранее осуществлялись из КНР.

Глава "Руспродсоюза" Дмитрий Востриков ранее отмечал в разговоре с корреспондентом ТАСС, что овощи, фрукты и морепродукты составляют основу китайского продовольственного экспорта в Россию. В структуре импорта овощей по странам Китай занимает первое место. Основное направление экспорта овощей и фруктов из Китая в РФ - Дальний Восток.