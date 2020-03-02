ЦБ предложил продлить срок перечисления в бюджет средств от продажи акций Сбербанка

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Банк России предложил продлить с 1 июня до 1 декабря срок перечисления в бюджет средств от продажи контрольного пакета акций Сбербанка на фоне волатильности на финансовых рынках. Об этом заявила в Госдуме первый зампредседателя регулятора Ксения Юдаева.

"В документе указано, что срок перечисления в федеральный бюджет денежных средств или передачи в казну РФ прав требования осуществляется до 1 июня. Мы предлагаем в связи с волатильностью рынков дать больший срок - до 1 декабря, чтобы было больше возможностей защитить интересы бюджета", - сказала она.

В ранее опубликованных материалах к законопроекту "О перечислении части доходов, полученных Центральным банком Российской Федерации от продажи обыкновенных акций публичного акционерного общества "Сбербанк России" отмечается, что Банк России в 2020 году перечислит в бюджет РФ 500 млрд рублей в рамках сделки по продаже 50% плюс одна акция Сбербанка правительству РФ. В нынешней версии документа указано, что денежные средства, полученные по сделке и (или) права требования перечисляются до 1 июня финансового года с учетом условий, определенных в законопроекте (в 2020, 2021 и 2022 годах соответственно 500 млрд рублей, 650 млрд рублей и 400 млрд рублей, а оставшаяся часть - в 2023 году).

Правительство РФ выкупит пакет ЦБ в Сбербанке (50% плюс одна акция) за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости. После покупки акции перейдут на баланс ФНБ. По словам министра финансов Антона Силуанова, покупка акций Сбербанка не отменяет планов правительства инвестировать средства ФНБ в инфраструктурные проекты.

Как сообщал ранее глава Сбербанка Герман Греф, акции банка перейдут под контроль правительства в первой половине 2020 года, до годового собрания акционеров.

В ЦБ уточняли, что акции будут проданы по рыночной стоимости. Это будет средневзвешенная цена за шесть полных месяцев до даты первой сделки применительно ко всему пакету.