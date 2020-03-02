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Мишустин возглавит правкомиссию по контролю за иностранными инвестициями

Глава ФАС Игорь Артемьев останется секретарем комиссии

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Председатель правительства Михаил Мишустин возглавит правительственную комиссию по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, распоряжение правительства с обновленным составом будет подписано в ближайшее время, сообщил журналистам глава ФАС Игорь Артемьев. Он уточнил, что останется секретарем правкомиссии.

"Мы ждем со дня на день подписания распоряжения правительства с новым составом правкомиссии. Состав тот же самый, только с учетом смены персоналий. Возглавит премьер, конечно", - сказал Артемьев.

Глава ФАС уточнил, что по тому проекту, который есть, он остается секретарем комиссии.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичАртемьев, Игорь ЮрьевичРоссия
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