Мишустин возглавит правкомиссию по контролю за иностранными инвестициями

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Председатель правительства Михаил Мишустин возглавит правительственную комиссию по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, распоряжение правительства с обновленным составом будет подписано в ближайшее время, сообщил журналистам глава ФАС Игорь Артемьев. Он уточнил, что останется секретарем правкомиссии.

"Мы ждем со дня на день подписания распоряжения правительства с новым составом правкомиссии. Состав тот же самый, только с учетом смены персоналий. Возглавит премьер, конечно", - сказал Артемьев.

Глава ФАС уточнил, что по тому проекту, который есть, он остается секретарем комиссии.