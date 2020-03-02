Матвиенко предлагает законодательно закрепить базовые условия подключения населения к газу

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает необходимым разработать механизм формирования цены на подключение населения к газу, который должен учитывать финансовые возможности граждан, при этом базовые положения и условия следует закрепить законодательно. Об этом спикер сообщила в понедельник во время парламентских слушаний по теме газификации в российских регионах с главой Минэнерго РФ Александром Новаком.

"Серьезным сдерживающим фактором выступает высокая стоимость технологического подключения к газораспределительным сетям для населения, иногда она в разы превышает среднюю заработную плату по региону. Для решения этой проблемы необходимо разработать и предложить конкретный прозрачный механизм формирования цены на подключение к газу, который должен учитывать финансовые возможности граждан. Базовые положения и условия следует закрепить законодательно, это поможет исключить случаи, когда гражданам объявляют фантастические суммы за подключение, а после жалоб в региональные тарифные комиссии цена волшебным образом снижается в несколько раз", - сказала Матвиенко.

Она также добавила, что одной из причин "пробуксовок" в сфере газификации является "рассинхронизация работ по доведению газа до конечного потребителя". По ее словам, зачастую газопровод до границ населенных пунктов построен, а руководство региона в установленные сроки не выполняет взятые на себя обязательства по строительству газораспределительных сетей.

"Во многих субъектах Федерации до сих пор нет соответствующих программ действий. К началу прошлого года их приняли только в 38 регионах. Это, с одной стороны, зона ответственности регионов, руководителей субъектов, но, с другой стороны, они же не враги развитию своего региона, у них реально просто нет средств для строительства газораспределительной сети. Может быть, все-таки подумать, и все газовые сети, не только газопроводы, но и газораспределительные сети, передать в одни руки, передать газовым компаниям", - подчеркнула Матвиенко.

По мнению спикера, необходимо выработать совместно с руководством субъектов РФ дорожные карты, которые будут способствовать наращиванию темпов газификации.

Как сообщила Матвиенко со ссылкой на данные "Газпрома", уровень газификации на начало 2019 года в РФ с 2005 года удалось увеличить всего лишь на 15%. В среднем по стране этот показатель составляет 68,6%, в сельской местности - 59,4%. По ее словам, в целом ряде субъектов РФ наблюдаются "куда менее оптимистичные" цифры. Если в Южном федеральном округе уровень газификации превышает 89%, а в Северо-Кавказском федеральном округе - 95%, то в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах эти цифры составляют около 9% и 11% соответственно.