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Минэнерго предлагает создать в России единого оператора газификации

Александр Новак заметил, что создание единого оператора будет способствовать ускорению темпов газификации в России

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Министерство энергетики России предлагает создать единого регионального оператора газификации, который бы отвечал в том числе за строительство межпоселковых и поселковых газопроводов. Об этом сообщил министр энергетика Александр Новак, выступая в Совете Федерации.

"Полномочия и обязанности должны быть переданы единому региональному оператору газификации, который будет полностью отвечать за строительство межпоселковых газопроводов, внутрипоселковой сети и газопроводов-отводов до непосредственного потребителя. Так решается проблема нескоординированности действий", - сказал он.

В настоящий момент за строительство межпоселковых и поселковых газопроводов отвечают муниципальные власти.

Новак заметил, что создание единого оператора будет способствовать ускорению темпов газификации в России.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичРоссия
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