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Новак: необходимый уровень газификации в России составляет 83%

Министр энергетики уточнил, что текущий уровень газификации в РФ сегодня составляет около 70%

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Министерство энергетики России считает, что уровень газификации в России нужно увеличить с 70% до 83%, более сильный рост уже не нужен. Об этом сказал министр энергетики Александр Новак, выступая в Совете Федерации.

"Можно достичь уровня газификации - почти 83% и это увеличит реализацию газа на внутреннем рынке не менее чем на 30 млрд кубометров в год, - сказал он. - Почему именно 83%, а не 100%? 83% если исходить из общей структуры топливного энергетического баланса. То есть оставшиеся 17% это другие виды источников горячего водоснабжения и так далее".

По его словам, текущий уровень газификации в РФ сегодня составляет около 70%. В год рост составляет около 1%. "Мы получаем много обращений от субъектов РФ, есть запрос общества на более активное использование газа в бытовых и промышленных целях", - добавил он.

Новак отметил, что для ускорения темпов газификации нужно развивать магистральную инфраструктуру, выработать механизмы минимизации стоимости и сроков подключения к сетям газоснабжения.

Министр добавил, что с учетом этих мер до 2030 года нужно будет выделить около 2 трлн рублей, в том числе 634 млрд рублей - на строительство межпоселковых газопроводов, 776 млрд рублей - внутрипоселковых и уличных сетей.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичРоссия
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