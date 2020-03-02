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Казахстан готов продавать нефть Белоруссии при уплате экспортной пошлины

Вице-министр торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торебаев подчеркнул, что соглашение заключается в интересах обеих сторон

МИНСК, 2 марта. /ТАСС/. Казахстан готов продавать нефть Белоруссии при условии уплаты экспортной пошлины. Об этом сообщил в понедельник журналистам вице-министр торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торебаев.

"Наша страна, когда экспортирует нефть, использует таможенную пошлину. На нефть она в размере $60 за тонну и около $30 - за переработанный продукт", - отметил Торебаев, слова которого приводит агентство "БелТА". По его словам, заключение соглашения по поставкам нефти с Белоруссией - это сложный вопрос. "Беларусь в случае заключения соглашения между нашими странами должна будет тоже использовать эту экспортную пошлину, чтобы не было перетоков нефти из Казахстана в Европейский союз через ее территорию. Нам нужно обезопасить свой рынок в том плане, чтобы не было реэкспорта, - сказал Торебаев. - По нашим подсчетам, если мы не будем использовать этот механизм, потери составят порядка $200 млн с учетом того, что сейчас потребность Беларуси, которая нам была озвучена, составляет 3,5 млн тонн нефти".

Торебаев подчеркнул, что соглашение с Белоруссией должно быть заключено, и это "в интересах обеих сторон". При этом, по его словам, белорусская сторона должна гарантировать, что не будет реэкспорта нефти и нефтепродуктов. Вице-министр сообщил, что в настоящее время переговоры идут, соглашение о поставках нефти будет подписано, как только белорусская сторона предоставит механизм гарантирования.

Торебаев также отметил, что есть еще правовая коллизия в рамках ЕАЭС, которая также удерживает Казахстан от практической реализации договоренностей о поставках нефти в Белоруссию. В частности, остается нерешенным вопрос транспортировки нефти.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству провести переговоры и подписать соглашение с Казахстаном по поставкам нефти на фоне разногласий с РФ по цене поставок и транспортировки российской нефти. Президент также отмечал, что так как Россия не дает согласия на поставку нефти из Казахстана в Белоруссию, Минск должен с этим разобраться. Позже стало известно, что белорусские нефтеперерабатывающие заводы на март законтрактовали сырья на уровне 1 млн тонн. В частности, с марта нефть на белорусские НПЗ, в дополнение к компаниям группы "Сафмар", начнут поставлять пять новых российских поставщиков, которые ранее не занимались поставками нефти в республику.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияКазахстан
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