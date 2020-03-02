Антимонопольный комитет Украины открыл дело против "Нафтогаза"

КИЕВ, 2 марта. /ТАСС/. Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал разбирательство против компании "Нафтогаз", так как усмотрел в ее действиях злоупотребление положением на рынке природного газа. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба комитета.

"Антимонопольный комитет Украины начал рассмотрение дела по признакам совершения частным акционерным обществом "Национальная акционерная компания Нафтогаз Украины" нарушения закона "О защите экономической конкуренции" в виде злоупотребления монопольным положением на рынках природного газа", - говорится в сообщении на сайте АМКУ. В ведомстве отметили, что компания с 1 ноября 2018 года установила цену, которая была бы невозможна в условиях значительной конкуренции.

В АМКУ пояснили, что "Нафтогаз", продавая газ поставщикам топлива для населения, устанавливает в этом сегменте рынка цены, которые базируются на стоимости для промышленных потребителей, предлагаемой опять же "Нафтогазом". Однако, считает комитет, компания завысила последние. "Нафтогаз" устанавливал для промышленных потребителей цены, которые выше тех, что сложились в условиях конкуренции, в частности, по результатам электронных биржевых торгов", - подчеркнули в АМКУ.