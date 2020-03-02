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Правкомиссия по иностранным инвестициям рассмотрит создание СП Shell и "Газпром нефти"

В ноябре 2019 года комиссия отложила решение по сделке из-за необходимости прояснить некоторые технические и экономические моменты партнерства

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Правительственная комиссия по иностранным инвестициям рассмотрит сделку по созданию совместного предприятия Shell и "Газпром нефти", сообщил журналистам глава ФАС Игорь Артемьев.

"Насколько я помню, этот вопрос стоит в повестке", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

В начале февраля в ФАС сообщили, что сделка по созданию совместного предприятия "Газпром нефти" и Shell готова к рассмотрению на правительственной комиссии по иностранным инвестициям.

О сделке

В ноябре 2019 года комиссия отложила на три месяца решение по сделке из-за необходимости прояснить ряд технических и экономических моментов партнерства. Как рассказал журналистам в ноябре 2019 года глава ФАС Игорь Артемьев, это является рабочим моментом, Минпромторг РФ с профильными министерствами в сотрудничестве с Shell прорабатывают детали сделки.

Как сообщал журналистам в январе председатель концерна Shell в России Седерик Кремерс, Shell надеется получить согласование сделки со стороны российских властей в I квартале 2020 года и закрыть ее в первой половине года.

Соглашение о создании на паритетной основе совместного предприятия для освоения лицензионных участков в Ямало-Ненецком автономном округе было заключено в июне 2018 года на Петербургском международном экономическом форуме. "Газпром нефть" и Shell подписали юридическую документацию по сделке купли-продажи 50% доли в уставном капитале "Меретояханефтегаза" и создании на его базе совместного предприятия.

Теги
Артемьев, Игорь ЮрьевичРоссия
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