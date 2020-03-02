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Евро превысил отметку 75 рублей

Курс доллара увеличился до 67,2 рубля
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© Дмитрий Рогулин/ТАСС

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Курс евро на Московской бирже вырос на 1,6% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 75 рублей, свидетельствуют данные торгов на 16:43 мск.

Последний раз курс евро находился на данной отметке 1 марта 2019 года.

Курс доллара увеличился на 0,5%, до 67,2 рубля.

Индекс Мосбиржи в ходе торгов теряет 0,3% и находится на уровне 2776,18 пункта. Индекс РТС растет на 0,4%, до 1304,65 пункта.

Лидерами падения на торгах Мосбиржи стали акции "Русснефти" (-3,3%), "Русала" (-3,2%), "Самфара" (-2,6%), "Фосагро" (-2,5%), "префы" "Транснефти" (-2,4%), ММК (-2,4%), ФСК ЕЭС (-2,3%) и "Юнипро" (-2,2%).

Бумаги Сбербанка снизились на 1,8%. При этом обыкновенные акции банка максимально сегодня теряли в цене около 6,2%, а привилегированные - почти 3,8%.

Позитивную динамику показывают ценные бумаги ТГК-1 (+5,75%), АФК "Системы" (+3,4%), "Интер РАО" (+2,8%), "Акрона" (+2,75%), "М.Видео" (+2,6%), "Россетей" (+2,2%).

Котировки нефти

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,9% и составила $50,6 за баррель. 28 февраля цена нефти данного сорта опускалась ниже $49 за баррель, до минимума с июля 2017 года.

 

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