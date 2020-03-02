"Яндекс.Такси" просит изменить методику оценки рынка из-за сделки с "Везет"

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Компания "Яндекс.Такси" в связи со сделкой с ГК "Везет" просит Федеральную антимонопольную службу (ФАС) изменить методику оценки рынка такси. Об этом в понедельник сказал журналистам глава ФАС Игорь Артемьев.

"Мы уважаем компанию "Яндекс" и компанию "Везет". "Яндекс" - вообще один из флагманов нашей инновационной индустрии. И в рамках существующего законодательства, существующих методик как считать рынки в условиях цифровизации, агрегаторов - это такая вещь, которая сейчас достаточно подвижна. В рамках существующей модели у них доля во многих городах зашкаливает, и мы обеспокоены, что может возникнуть монополизация. Поэтому мы так долго рассматриваем эту сделку", - сказал он.

Артемьев отметил, что если представить вариант изменения методики ФАС, то будет совершенно иной подход к данной сделке. "Пока говорить об этом преждевременно. Но мы ведем с ними соответствующие консультации - не только с ними, они привлекают консультантов, юридических советников, советников по инновационным бизнесам, подсчету рынков, экономических советников. Они хотят нам доказать, что методика, которую мы используем, устарела, и что нужно применять другую, и доли на рынке будут другие и можно будет это разрешить. Я пока каких-то существенных аргументов в пользу такого изменения методики не вижу", - пояснил глава ведомства.

На вопрос о сроках рассмотрения третьего ходатайства Артемьев сообщил, что предельный срок рассмотрения - конец апреля 2020 года.

О сделке

Изначально 15 июля 2019 года "Яндекс.Такси" объявила о покупке программного обеспечения и колл-центров группы "Везет", работающей в 123 городах России. Акционеры "Везет" получат до 3,6% акций "Яндекс.Такси" и до $71,5 млн при условии успешного достижения ключевых целей по операционным и иным показателям. После публикации данной информации было подано первое ходатайство в ФАС.

11 октября "Яндекс.Такси" отозвала первое ходатайство по сделке с ГК "Везет" в связи с изменением структуры сделки и внесла в ФАС новое. Как уточняли в "Яндекс.Такси", в периметр сделки были внесены новые объекты собственности ГК "Везет", в частности сервис заказа грузоперевозок "Везет Добро". В конце года "Яндекс.Такси" подала в ФАС третье ходатайство на покупку активов ГК "Везет". Это связано с необходимостью предоставления дополнительной информации для анализа состояния конкуренции на рынке такси.