ФАС России изучает случаи роста цен на авиабилеты из-за ограничения авиасообщения

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) изучает несколько случаев роста цен на авиабилеты на фоне ограничения авиасообщения, при этом на авиаперевозки по некоторым направлениям есть тенденция снижения цен из-за падения спроса. Об этом сообщил журналистам глава ФАС Игорь Артемьев.

"Мы внимательно следим за этим. Несколько случаев таких, которые мы сейчас изучаем, можно квалифицировать, что есть это определенные вещи. Пока ничего конкретного сказать не могу. С другой стороны, как раз из-за того, что спрос на перевозки падает, есть обратная тенденция тоже", - заявил Артемьев, отвечая на вопрос, фиксирует ли ФАС рост цен на билеты на фоне ограничения авиасообщения из-за коронавируса.

Глава ФАС не уточнил, по каким направлениям зафиксирован рост цен.

Артемьев добавил, что если сегодня не летают рейсы в Китай, то падает спрос на конечные и транзитные маршруты, поэтому цена может снижаться.

По словам Артемьева, ведомство следит за тем, чтобы не было колебаний не в пользу потребителя, пока ФАС не возбуждала дел о необоснованном росте цен на авиабилеты.

В конце февраля в ФАС сообщили, что ведомство будет проводить мониторинг стоимости авиабилетов после ограничения авиасообщения с Южной Кореей и Китаем из-за нового коронавируса. По мнению ФАС, это необходимо, чтобы авиакомпании, которые несут убытки из-за закрытия международных рейсов, не начали повышать стоимость билетов на внутренних направлениях.

Ограничение авиасообщения

Ранее штаб по предупреждению распространения коронавируса принял решение закрыть авиасообщение с Южной Кореей, оставив только регулярные рейсы "Аэрофлота" из терминала F Шереметьево (там сейчас обслуживаются исключительно китайские рейсы). Дальневосточная "Аврора" (дочка "Аэрофлота") будет совершать чартерные вывозные рейсы.

С 1 февраля из-за коронавируса ограничено авиасообщение между РФ и Китаем, кроме рейсов "Аэрофлота".

Таким образом, Южная Корея уже третье государство, с которым принято решение ограничить авиасообщение. Сейчас аналогичное ограничение действует с Китаем и Ираном. Все рейсы "Аэрофлота" и национальных перевозчиков других стран обслуживаются только в терминале F Шереметьево (остальные международные рейсы аэропорт перевел в другие терминалы). Более того, также с 1 марта в терминале F будут обслуживаться все рейсы на прилет из Италии.