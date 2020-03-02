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Матвиенко считает нежизнеспособным механизм "Газпрома" и властей регионов по газификации

По словам спикера Совета Федерации, одной из причин "пробуксовок" в сфере газификации является "рассинхронизация работ по доведению газа до конечного потребителя"

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Действующий механизм, при котором "Газпром" и руководство российских регионов принимают совместный план-график синхронизации программ газификации субъектов РФ, не работает, необходим жизнеспособный механизм, заявила в понедельник спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во время парламентских слушаний по теме газификации с главой Минэнерго РФ Александром Новаком.

"Уходите от этого формализма. Теоретически вы правы, но на практике этот механизм не работает, он не жизнеспособен, предлагайте жизнеспособный механизм", - сказала спикер, обращаясь к генеральному директору ООО "Газпром межрегионгаз" Сергею Густову.

Так спикер отреагировала на слова Густова о том, что на каждый год подписывается план-график синхронизации выполнения программ газификации регионов, где, в частности, прописывается ответственность компании "Газпром-межрегионгаз" на строительство межпоселковых газопроводов, а также то, сколько субъект должен построить внутрипоселковых сетей. По словам Густова, всего таких графиков 67, при этом под программой 2020 года поставили подписи 52 губернатора. В результате только девять субъектов выполнили планы синхронизации, добавил Густов.

"Губернатор вынужденно это подписывает, потому что ему нужна газификация, ему населения жизни не дает. А потом [план] не выполняет, не потому что [губернаторы] плохие, а потому что надо смотреть на реальные финансовые возможности бюджетов субъектов", - подчеркнула Матвиенко.

По словам спикера, одной из причин "пробуксовок" в сфере газификации является "рассинхронизация работ по доведению газа до конечного потребителя". Как сообщила Матвиенко со ссылкой на данные "Газпрома", уровень газификации на начало 2019 года в РФ с 2005 года удалось увеличить лишь на 15%. Спикер считает неправильным, что рост темпов газификации в газодобывающей стране составляет только 1% в год.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаНовак, Александр ВалентиновичРоссия
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