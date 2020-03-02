Россияне заменили часть сотрудников из Китая на заводе в Муроме

ВЛАДИМИР, 2 марта. /ТАСС/. Китайский завод по покраске и оцинковке стали в Муроме Владимирской области организовал набор и обучение российских сотрудников после запрета на въезд китайского персонала в связи с распространением нового коронавируса. В начале марта предприятие возобновило работу, остановленную из-за нехватки кадров. Об этом сообщили ТАСС в объединенной компании "Рустехнологии Муром".

В середине февраля китайский завод по покраске и оцинковке стали в Муроме не смог возобновить работу после новогодних каникул. Причина в том, что часть сотрудников, прибывших из Китая оказалась на карантине, а значительная группа менеджеров и персонала не смогла вернуться в Россию из-за противоэпидемических мероприятий, связанных с распространением нового коронавируса.

В этой ситуации руководство компании решило заменить китайских рабочих российскими. Было принято решение "привлечь на работу большое количество местных работников, тем самым облегчить трудную ситуацию сокращения китайских сотрудников", - говорится в обращении к прессе президента объединенной компании "Рустехнологии Муром" Ма Дэмина, которое имеется в распоряжении ТАСС. "На сегодняшний день кроме цеха холодного проекта, уже полностью запустили линию цинкования и покраски, третья группа российских сотрудников также проходит интенсивное обучение", - сказано в сообщении.

По данным компании, 1-2 февраля в Россию въехало 17 сотрудников завода, еще 13 человек приехали 12 февраля. Все они в течение двух недель находились на карантине. Как уточнили на предприятии, из-за введенного правительством Российской Федерации временного запрета на въезд в Россию гражданам Китая, в Муром не смогли вернуться 12 менеджеров производства, а также около 40 сотрудников, занимающихся установкой и отладкой строящейся линии холодного проката. Кроме того, были остановлены две линии цинкования, три линии покраски, прекратилась закупка сырья и сбыт продукции. Всего на предприятии занято около 400 сотрудников.

Как сообщил ТАСС замгендиректора объединенной компании "Рустехнологии Муром" Олег Химанин, 2 марта предприятие восстановило работу. На данный момент из Китая организована поставка сырья на сумму 10 млрд рублей.

Объединенная компания "Рустехнологии Муром" открыла завод по покраске металла в Коврове Владимирской области стоимостью 2 млрд рублей. В 2016 году в Муроме начал работу завод по покраске и оцинковке стали. Общий объем инвестиций в который составил 5 млрд рублей. В 2019 года руководство компании заявило о намерении вложить 2,4 млрд рублей в создание производства холодного проката стали в Муромском районе.

С 20 февраля Россия временно приостановила въезд граждан Китая, направляющихся в целях осуществления трудовой деятельности, в частных, учебных и туристических целях.