ТАСС, 2 марта. Добыча нефти в США достигла рекордных 12,23 млн баррелей в сутки в 2019 году, что на 11% выше, чем годом ранее. Об этом говорится в сообщении Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Кроме того, в ноябре 2019 года был достигнут рекордный на тот момент уровень месячной добычи - 12,86 млн баррелей в сутки (этот показатель уже преодолен в январе - феврале 2020 года, согласно материалам ведомства - прим. ТАСС). Однако темп роста добычи замедлился по сравнению с 17% в 2018 году.

Большая часть нефти добывалась в штате Техас - 5,07 млн баррелей в сутки или 41% от общего объема. При этом добыча в Техасе с 2010 года увеличилась на 333%, отмечает EIA. Рекорды по годовому извлечению нефти также были поставлены в Нью-Мексико, Мексиканском заливе, Колорадо и Северной Дакоте. При этом уже несколько лет подряд добыча продолжает снижаться на Аляске и в Калифорнии, говорится в сообщении.

Ранее EIA сообщало, что ожидает добычу нефти в США в 2020 и 2021 гг. на уровне 13,2 млн и 13,6 млн баррелей в сутки соответственно.