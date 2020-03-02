20 вопросов президенту: Путин об армии и гонке вооружений
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Добыча нефти в США достигла рекордных 12,23 млн баррелей в сутки в 2019 году

Это на 11% выше, чем в предыдущем году

ТАСС, 2 марта. Добыча нефти в США достигла рекордных 12,23 млн баррелей в сутки в 2019 году, что на 11% выше, чем годом ранее. Об этом говорится в сообщении Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Кроме того, в ноябре 2019 года был достигнут рекордный на тот момент уровень месячной добычи - 12,86 млн баррелей в сутки (этот показатель уже преодолен в январе - феврале 2020 года, согласно материалам ведомства - прим. ТАСС). Однако темп роста добычи замедлился по сравнению с 17% в 2018 году.

Большая часть нефти добывалась в штате Техас - 5,07 млн баррелей в сутки или 41% от общего объема. При этом добыча в Техасе с 2010 года увеличилась на 333%, отмечает EIA. Рекорды по годовому извлечению нефти также были поставлены в Нью-Мексико, Мексиканском заливе, Колорадо и Северной Дакоте. При этом уже несколько лет подряд добыча продолжает снижаться на Аляске и в Калифорнии, говорится в сообщении.

Ранее EIA сообщало, что ожидает добычу нефти в США в 2020 и 2021 гг. на уровне 13,2 млн и 13,6 млн баррелей в сутки соответственно.

Теги
США
Реклама на ТАСС
СФ может собраться на внеочередное заседание 14 марта для корректировки бюджета
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС