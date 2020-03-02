Kia запустила в России продажи нового кроссовера Seltos

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Kia начала продажи нового компактного кроссовера Seltos в России, автомобиль доступен в 20 вариантах, говорится в сообщении компании.

"Kia Motors Russia & CIS сообщает, что со 2 марта 2020 года во всех официальных дилерских центрах Kia на территории Российской Федерации стартовали продажи нового кроссовера сегмента "В" Kia Seltos", - отмечается в сообщении автопроизводителя.

В Kia также сообщили, что новинка представлена в 20 вариантах. Линейка силовых установок включает в себя три бензиновых двигателя, четыре трансмиссии, передний или полный привод.

"Все Kia Seltos для российского рынка производятся на заводе "Автотор" в Калининграде", - уточнили в компании.

Как ранее сообщал управляющий директор Kia Motors Rus Александр Мигаль, в 2020 году компания планирует увеличить продажи автомобилей в России и занять не менее 13% рынка. Он также заявлял о намерениях расширить модельный ряд Kia в РФ примерно на семь моделей (включая рейстайлинг).

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи Kia в России в 2019 году составили 225,9 тыс. машин (-1% к 2018 году), доля рынка составила 12,8%.