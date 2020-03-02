"Детский мир" не ожидает дефицита товаров из Китая к школьному сезону из-за коронавируса

"Мы готовы к плохому сценарию и закупили больше товаров, если не ошибаюсь, в категории игрушек мы приобрели запасов на 2 млрд рублей и поместили их на склад. Даже если мы столкнемся с полной остановкой поставок из Китая, у нас достаточно запасов до конца августа. У нас покрытие что-то около 95% по всем товарам, которые нам нужны к школьному сезону", - сказал он, отметив, что около 50% всех товаров, реализуемых ретейлером, произведены в Китае.

"Сегодня мы получили информацию, что со 2 марта практически все фабрики в Китае начали производить товары в соответствии с их планами. В то же время в январе мы начали покупать дополнительные запасы, чтобы быть уверенными, что мы обеспечим продажи в течение высокого школьного сезона. Мы закупили достаточно товаров, чтобы поддерживать наш план продаж до конца августа, и мы сегодня получили эти хорошие новости, что китайские фабрики начали работать", - заключил он.

Генеральный директор Baon Илья Ярошенко высказывал ТАСС мнение, что ретейлеры, нацеленные на сезон подготовки к школе, могут столкнуться с проблемами из-за простоя фабрик в Китае. "К 1 сентября собрать школьника - здесь я ожидаю, что будет некая просадка. Потому что этот товар должен был сейчас заказываться, отшиваться, а пока фабрики отдыхают. Смогут ли они наверстать это - не факт. Товар будет, но он будет, но, наверное, как-то это повлияет на цену, потому что будет ускоренная логистика: будут вести самолетом, а не паровозами, контейнерами, не морем. Будет немного непривычно ограниченный ассортимент", - полагает Ярошенко.

О компании

Группа компаний "Детский мир" - мультиформатный оператор розничной торговли. На конец 2019 года сеть ГК "Детский мир" состоит из 842 магазинов: 766 магазинов сети "Детский мир" в 293 городах России, Казахстана и Белоруссии, четыре магазина запущенной в 2019 году сети Detmir.ru, 62 магазина сетей ELC и ABC, а также 10 магазинов сети товаров для животных "Зоозавр".

Основные акционеры - АФК "Система" (33,38%) и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан РФПИ и China Investment Corporation), чьи "дочки" "Флоэтте холдингз лимитед" и "Эксарзо Холдинг Лимитед" владеют по 4,5% акций, Capital Group принадлежит 4,96%. Free float составляет 52,7%.