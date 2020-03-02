Умер предприниматель Джек Уэлч, возглавлявший General Electric в течение 20 лет

ТАСС, 2 марта. Предприниматель Джек Уэлч, который был генеральным директором компании General Electric с 1981 по 2001 год, умер на 85-м году жизни. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на его супругу.

По ее словам, причиной смерти Уэлча стала почечная недостаточность.

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи со смертью бизнесмена. "Умер Джек Уэлч, бывший председатель и генеральный директор GE, бизнес-легенда. Он был моим другом и сторонником. Мы заключали прекрасные сделки. Мои глубокие соболезнования его замечательным жене и семье!" - написал американский лидер.

Джек Уэлч (настоящее имя Джон Фрэнсис Уэлч) родился в 1935 году в штате Массачусетс. При увольнении из компании в 2001 году он получил рекордную компенсационную выплату на сумму $417 млн.