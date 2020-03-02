Россия, Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК+ приедут в Вену на встречу 5-6 марта

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Встреча ОПЕК+, запланированная на 5-6 марта в Вене, состоится несмотря на страхи, связанные с распространением кронавируса, говорят официальные и неофициальные источники.

"Едем в среду и все вопросы там обсудим, в среду JMMC [Министерский мониторинговый комитет]", - сказал журналистам глава Минэнерго Александр Новак, отвечая на вопрос о планах посетить Вену. При этом он добавил, что планирует поехать, если встреча не будет переведена в формат видеоконференции.

В то же время в секретариате ОПЕК ТАСС не подтвердили, что обсуждается заочный вариант встречи. "Пока никто из делегаций не отказывался, все планируют приехать", - сказал источник в ОПЕК.

"Конечно, приедет", - сказал ТАСС представитель саудовской делегации, отвечая на вопрос о планах министра энергетики посетить Вену для собрания ОПЕК+. Аналогичный ответ дали из иранской и других делегаций. "Все должны приехать, эта встреча очень важная", - сказал ТАСС собеседник в одной из ближневосточных стран.

Накануне из-за коронавируса вТехасе была отменена крупнейшая в нефтегазовой отрасли ежегодная конференция CERAweek, которую должны были посетить более 3 тыс. участников из 80 стран.

Как раз коронавирус и придал важности этой встрече, на которой страны-участницы должны решить, надо ли усилить сокращение добычи на второй квартал, чтобы избежать переизбытка предложения на рынке в условиях резкого снижения спроса на нефть. Китай, ставший главной жертвой эпидемии, уже сократил импорт и потребление нефти. Ранее технический комитет ОПЕК+ рекомендовал странам ОПЕК+ усилить сокращение добычи на 600 тыс. баррелей в сутки. Однако с того момента, рекомендация выносилась в начале февраля, масштаб распространения инфекции сильно изменился, помимо Китая затронуты государства Европы, СНГ, а также США. В СМИ звучали предположения, что странам, возможно, придется, сократить больше, чем на 600 тыс. баррелей в сутки.