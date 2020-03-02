20 вопросов президенту: Путин об армии и гонке вооружений
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Белоруссия не откажется полностью от поставок нефти из РФ

Премьер-министр Сергей Румас подчеркнул, что при этом страна будет искать новые источники импорта

МИНСК, 2 марта. /ТАСС/. Белоруссия продолжит искать новые источники импорта нефти, но не откажется полностью от поставок сырья из России. Об этом заявил в понедельник премьер-министр Белоруссии Сергей Румас на встрече с президентом государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR Ровнагом Абдуллаевым.

"Мы не собираемся на данном этапе полностью исключить поставки российской нефти, а просто обязаны диверсифицировать их до определенного уровня", - приводит слова белорусского премьера агентство БелТА.

"Не секрет, что Беларусь работает над диверсификацией поставок нефти, до этого мы всю нефть покупали у Российской Федерации", - сказал Румас. Между тем, заявил он, в условиях продолжения налогового маневра к 2024 году цена на нефть для Белоруссии будет рыночной. "Конечно, без альтернативных поставок нефти сегодня нельзя говорить об энергетической безопасности Беларуси", - подчеркнул премьер республики.

Белоруссия рассчитывает на продолжение сотрудничества с Азербайджаном по закупке нефти для белорусских НПЗ. 

"Беларусь заинтересована в заключении долгосрочного контракта на поставку азербайджанской нефти. Данную нефть мы планируем перерабатывать на Мозырском НПЗ с использованием нефтепровода Одесса - Броды - Мозырь", - сказал Румас.

Белорусский премьер надеется, что "такое сотрудничество будет интересно и компании SOCAR". Румас напомнил, что Белоруссия в 2011 и 2016 годах покупала нефть у азербайджанской госкомпании. Премьер сказал, что Белоруссия ищет надежных партнеров по поставкам нефти, с которыми можно заключить долгосрочные контракты. "Как показывает практика работы, SOCAR как раз может быть таким надежным партнером", - отметил Румас.

На прошлой неделе "Белнефтехим" сообщил о заключении с SOCAR сделки на поставку двух танкеров нефти общим объемом 160 тыс. тонн. В концерне уточнили, что сырье начнут поставлять по нефтепроводу Одесса - Броды в марте. Первый танкер с нефтью госнефтекомпания Азербайджана отправит 5-6 марта из турецкого порта Джейхан.

Белоруссия активно приобретает нефть в разных странах на фоне напряженных переговоров с основным поставщиком сырья - Россией. Контракты на поставку Минску российской нефти завершились 31 декабря 2019 года, до сих пор стороны не пришли к согласию о параметрах нового соглашения. Ряд российских компаний, в том числе из группы "Сафмар", поставляют Белоруссии нефть, одновременно Минск активно ищет альтернативные варианты.

Поставки российской нефти на белорусские НПЗ были остановлены с 1 января, поскольку Москва и Минск не заключили соглашение об условиях поставок на этот год. Из всех российских компаний, поставлявших нефть в Белоруссию, экспорт не прекратил только "Сафмар". 26 февраля "Белнефтехим" сообщил, что с марта нефть на белорусские НПЗ по рыночной цене без премии, в дополнение к компаниям группы "Сафмар", начнут поставлять пять новых российских поставщиков, которые ранее не занимались поставками нефти в Белоруссию. В Белоруссии также ожидают прибытия двух танкеров азербайджанской нефти в объеме около 160 тыс. тонн, которая поступила на Мозырский НПЗ по нефтепроводу Одесса - Броды. Кроме того, ранее "Белнефтехим" сообщил, что Белоруссия закупила через трейдеров российскую нефть в объеме 160 тыс. тонн без премии, которую переправят в марте в Клайпеду.

Теги
Белоруссия
Реклама на ТАСС
Путин поручил создать единую систему мониторинга реализации нацпроектов
Президент также указал на необходимость проработать вопрос о возложении на Минэкономразвития функций по координации деятельности федеральных органов исполнительной власти в области организации и развития местного самоуправления
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС