Белоруссия не откажется полностью от поставок нефти из РФ

МИНСК, 2 марта. /ТАСС/. Белоруссия продолжит искать новые источники импорта нефти, но не откажется полностью от поставок сырья из России. Об этом заявил в понедельник премьер-министр Белоруссии Сергей Румас на встрече с президентом государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR Ровнагом Абдуллаевым.

"Мы не собираемся на данном этапе полностью исключить поставки российской нефти, а просто обязаны диверсифицировать их до определенного уровня", - приводит слова белорусского премьера агентство БелТА.

"Не секрет, что Беларусь работает над диверсификацией поставок нефти, до этого мы всю нефть покупали у Российской Федерации", - сказал Румас. Между тем, заявил он, в условиях продолжения налогового маневра к 2024 году цена на нефть для Белоруссии будет рыночной. "Конечно, без альтернативных поставок нефти сегодня нельзя говорить об энергетической безопасности Беларуси", - подчеркнул премьер республики.

Белоруссия рассчитывает на продолжение сотрудничества с Азербайджаном по закупке нефти для белорусских НПЗ.

"Беларусь заинтересована в заключении долгосрочного контракта на поставку азербайджанской нефти. Данную нефть мы планируем перерабатывать на Мозырском НПЗ с использованием нефтепровода Одесса - Броды - Мозырь", - сказал Румас.

Белорусский премьер надеется, что "такое сотрудничество будет интересно и компании SOCAR". Румас напомнил, что Белоруссия в 2011 и 2016 годах покупала нефть у азербайджанской госкомпании. Премьер сказал, что Белоруссия ищет надежных партнеров по поставкам нефти, с которыми можно заключить долгосрочные контракты. "Как показывает практика работы, SOCAR как раз может быть таким надежным партнером", - отметил Румас.

На прошлой неделе "Белнефтехим" сообщил о заключении с SOCAR сделки на поставку двух танкеров нефти общим объемом 160 тыс. тонн. В концерне уточнили, что сырье начнут поставлять по нефтепроводу Одесса - Броды в марте. Первый танкер с нефтью госнефтекомпания Азербайджана отправит 5-6 марта из турецкого порта Джейхан.

Белоруссия активно приобретает нефть в разных странах на фоне напряженных переговоров с основным поставщиком сырья - Россией. Контракты на поставку Минску российской нефти завершились 31 декабря 2019 года, до сих пор стороны не пришли к согласию о параметрах нового соглашения. Ряд российских компаний, в том числе из группы "Сафмар", поставляют Белоруссии нефть, одновременно Минск активно ищет альтернативные варианты.

Поставки российской нефти на белорусские НПЗ были остановлены с 1 января, поскольку Москва и Минск не заключили соглашение об условиях поставок на этот год. Из всех российских компаний, поставлявших нефть в Белоруссию, экспорт не прекратил только "Сафмар". 26 февраля "Белнефтехим" сообщил, что с марта нефть на белорусские НПЗ по рыночной цене без премии, в дополнение к компаниям группы "Сафмар", начнут поставлять пять новых российских поставщиков, которые ранее не занимались поставками нефти в Белоруссию. В Белоруссии также ожидают прибытия двух танкеров азербайджанской нефти в объеме около 160 тыс. тонн, которая поступила на Мозырский НПЗ по нефтепроводу Одесса - Броды. Кроме того, ранее "Белнефтехим" сообщил, что Белоруссия закупила через трейдеров российскую нефть в объеме 160 тыс. тонн без премии, которую переправят в марте в Клайпеду.