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Сеть магазинов подарков "Красный куб" опровергла уход с рынка

В компании отметили, что решение о закрытии франчайзинговой части принято в связи с невыполнением финансовых обязательств некоторыми партнерами

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Сеть магазинов подарков "Красный куб" не планирует закрывать свое розничное направление, сообщили ТАСС в компании.

"Красный куб" остается на рынке. Год назад приоритетом развития компании стало увеличение доли онлайн-продаж, как наиболее современного и перспективного канала сбыта. Решение о закрытии франчайзинговой части было принято в январе 2020 года в связи с невыполнением финансовых обязательств рядом партнеров, которых компания кредитовала на протяжении долгих лет. В связи с этим, партнерам было разослано письмо о прекращении сотрудничества, которое и попало в СМИ", - сообщили в компании.

Ранее об уходе ретейлера с рынка сообщала газета "Коммерсантъ" со ссылкой на обращение компании к франчайзи.

Компания "Красный куб" была образована в 1996 и в течение трех лет специализировалась на оптовой торговле посудой и предметами интерьера от ведущих мировых производителей. В 1998 году компания приступила к развитию сети фирменных магазинов. Розничное направление представлено 16 магазинами: девять в Москве и семь в других городах России - Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Волгограде, Новосибирске и других.

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Россия
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