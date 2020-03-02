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Москва и Минск подписали изменения в соглашение о поставках газа в Белоруссию

Ранее Россия и Белоруссия договорились о цене на газ до 2021 года
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© Алексей Павлишак/ТАСС

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Москва и Минск подписали протокол об изменении в соглашение о порядке формирования цен на поставку российского газа в Белоруссию и его транспортировке по газопроводам на территории страны. Этот документ открывает возможность для сотрудничества между странами в 2020 году, говорится в сообщении Минэнерго РФ.

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"Документ открывает возможность для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества между странами в сфере поставок газа в Белоруссию в 2020 году", - отмечает ведомство.

Минэнерго отмечает, что протокол о внесении изменений в соглашение от 25 ноября 2011 года был подписан министром энергетики Российской Федерации Александром Новаком и послом Беларуси в России Владимиром Семашко.

В середине февраля "Газпром" и правительство Белоруссии подписали протокол, который определяет порядок формирования цен при поставке природного газа в Белоруссию в 2020 году. Позднее правительство РФ согласовало продление действующего соглашения с Белоруссией о порядке формирования цен на газ до конца текущего года и поручило Минэнерго России с участием МИД России провести переговоры с белорусской стороной и по достижении договоренности подписать от имени правительства РФ указанный протокол, разрешив вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера. В распоряжении правительства предлагалось заменить слова "31 декабря 2019 года" словами "31 декабря 2020 года".

7 февраля Россия и Белоруссия договорились о цене на газ до 2021 года. Как было объявлено по итогам встречи президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко, Москва продолжит поставлять газ на условиях 2019 года, то есть по цене $127 за тыс. куб. м.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичБелоруссияРоссия
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