Ростуризм предложил уменьшить финансовую нагрузку на туроператоров из-за коронавируса

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Руководитель Ростуризма Зарина Догузова предложила ряд возможных мер для поддержки туристического рынка в условиях распространения нового коронавируса, в числе которых - отсрочка по выплатам в фонд "Турпомощь" и отмена взносов в этом году. Об этом глава ведомства сообщила, выступая на заседании Общественного совета Ростуризма, посвященного мерам поддержки отрасли в связи с коронавирусом.

"Мы готовы выйти в правительство с предложением о переносе срока выплаты взносов туроператорами в фонд персональной ответственности "Турпомощь" с апреля на июль. Также мы предложим рассмотреть вопрос об отмене взносов в резервный фонд "Турпомощь" уже в этом году", - сказала Догузова.

Она отметила, что также Ростуризм обратится в Минтранс и Росавиацию с просьбой о возврате туроператорам средств, которые они выплатили авиакомпаниям за блоки мест в составе турпродукта по Китаю, Италии, Ирану и Южной Корее, а также на внутренних перелетах, если они были в составе турпродукта.

Что касается ситуации с уже оплаченными местами в зарубежных отелях, то Ростуризм направит письма в страны, по которым были введены ограничения, с просьбой перенести эти брони на более поздний срок, когда будет возобновлена реализация туров.