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Распространение коронавируса нового типа
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Ростуризм предложил уменьшить финансовую нагрузку на туроператоров из-за коронавируса

Ведомство также направит письма в страны, по которым были введены ограничения, с просьбой перенести эти брони на более поздний срок

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Руководитель Ростуризма Зарина Догузова предложила ряд возможных мер для поддержки туристического рынка в условиях распространения нового коронавируса, в числе которых - отсрочка по выплатам в фонд "Турпомощь" и отмена взносов в этом году. Об этом глава ведомства сообщила, выступая на заседании Общественного совета Ростуризма, посвященного мерам поддержки отрасли в связи с коронавирусом.

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"Мы готовы выйти в правительство с предложением о переносе срока выплаты взносов туроператорами в фонд персональной ответственности "Турпомощь" с апреля на июль. Также мы предложим рассмотреть вопрос об отмене взносов в резервный фонд "Турпомощь" уже в этом году", - сказала Догузова.

Она отметила, что также Ростуризм обратится в Минтранс и Росавиацию с просьбой о возврате туроператорам средств, которые они выплатили авиакомпаниям за блоки мест в составе турпродукта по Китаю, Италии, Ирану и Южной Корее, а также на внутренних перелетах, если они были в составе турпродукта.

Что касается ситуации с уже оплаченными местами в зарубежных отелях, то Ростуризм направит письма в страны, по которым были введены ограничения, с просьбой перенести эти брони на более поздний срок, когда будет возобновлена реализация туров.

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Участники заседания также обсудили в качестве идеи возможность отсрочки выплат налогов по зарплате в бюджет. Мера поддержки может распространяться не только на туроператоров, но и на турагентов и отельеров. Это может помочь сохранить кадры в отрасли с учетом сложившихся обстоятельств.

На совещании отдельно обсудили ситуацию на рынке въездного и внутреннего туризма и возможные меры поддержки. Ростуризм подчеркнул, что будет оказывать максимальную поддержку индустрии гостеприимства России. Среди обсуждаемых мер - расширение механизмов субсидирования туроператоров, работающих на въездном и внутреннем туристическом рынке. В частности, речь идет о расширении списка стран для привлечения иностранных туристов, увеличение перечня внутренних субсидируемых направлений, а также возможное увеличение финансирования. Ростуризм и туроператоры также договорились объединить усилия в части продвижения российского турпродукта на внешнем и внутреннем рынке. "По этой теме в ближайшее время пройдет отдельное совещание на площадке Ростуризма", - сказала Догузова.

Завершая заседание общественного совета, глава Ростуризма выразила надежду, что распространение вируса пойдет на спад. Однако сейчас, как заявила Догузова: "Мы находимся в ситуации, когда необходимо поддержать туристическую отрасль".

Теги
РоссияДогузова, Зарина ВалерьевнаРаспространение коронавируса нового типа
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