Эксперт: золото остается надежным способом вложения на фоне вспышки коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 2 марта. /ТАСС/. Вспышка нового коронавируса не скажется на позиции золота в качестве надежного средства вложения и сохранения средств. Такое мнение высказывается в опубликованной в понедельник аналитической записке главного специалиста в области сырьевых товаров американского инвестиционного банка Goldman Sachs Джеффа Карри.

"Многое в нынешней окружающей обстановке остается неясным за исключением одного - золота. Оно в отличие от людей и экономики обладает иммунитетом к вирусу", - приводит телеканал CNBC выдержку из исследования.

Карри называет драгоценный металл "валютой, предназначенной на крайний случай и не являющейся средством передачи вируса в отличие от денежных ассигнаций". "Как результат, золото превзошло такие надежные средства вложения, как японская йена и швейцарский франк. Мы считаем, что этот тренд будет сохраняться так же долго, как и неопределенность вокруг всех последствий COVID-19", - отметил эксперт.

В понедельник фьючерсы на золото на нью-йоркской бирже Comex дорожали на 2,1% ($32,9) - до $1599,6 за тройскую унцию. 28 февраля данный показатель, наоборот, снизился на 4,61%. Это был самый крупный спад за почти семь лет, отмечает CNBC. В целом же стоимость золота в этом году возросла в среднем на 5%.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены в 68 странах, включая Россию. В Китае, на который, по оценкам ВОЗ, приходится основная масса заболевших, зафиксировано 2,9 тыс. летальных исходов, выздоровели 44,4 тыс. человек, число случаев заражения превысило 80 тыс.