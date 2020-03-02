Павел Колобков назначен заместителем гендиректора "Газпром нефти"

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Совет директоров "Газпром нефти" принял решение избрать Павла Колобкова членом правления и генеральным директором по работе с федеральными органами власти. Об этом говорится в сообщении компании. Колобков ранее занимал пост министра спорта РФ.

"В сферу ответственности нового заместителя генерального директора и члена правления компании войдут вопросы координации взаимодействия с министерствами и ведомствами РФ", - сказано в сообщении.

Глава "Газпром нефти" Александр Дюков является президентом Российского футбольного союза (РФС).

Колобков возглавлял Министерство спорта с 2016 года. 15 января 2020 года после оглашения послания президента Владимира Путина парламенту Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства. Премьер заявил, что считает это правильным на фоне озвученных главой государства в послании предложений об изменении Конституции.