Судостроители предложили не публиковать данные о победивших на торгах компаниях из Крыма

КЕРЧЬ, 2 марта. /ТАСС/. Крымские судостроители предложили не публиковать на открытых ресурсах информацию о победе компаний региона в торгах, чтобы избежать проблем, связанных с санкциями. Об этом на совещании по правовым и технологическим аспектам диверсификации оборонно-промышленного комплекса России, которое проходит на судостроительном заводе "Залив" в Керчи, сказал гендиректор предприятия Игорь Обрубов.

"Есть такое пожелание - при участии крымских предприятий на открытых торгах, согласно 223 и 44 ФЗ, после выявления победителей не публиковать [их данные] на общей площадке открытых ресурсов. Это вызывает огромное количество проблем", - сказал Обрубов.

Гендиректор "Залива" пояснил, что это необходимо для защиты организаций, размещающих заказы: "если любое государственное учреждение-заказчик размещает конкурс на изготовление того или иного изделия, которое можем изготовить мы, как только мы становимся победителями, мы подставляем под удар и заказчика, и его конечного эксплуатанта".

Член комитета по безопасности и обороне Совета Федерации, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди поддержала это предложение. "Мы не говорим о том, чтобы скрывать [происхождение товаров из Крыма]. При прохождении конкурса, когда указывается победитель, не нужно указывать, кто является им конкретно", - пояснила позже Ковитиди журналистам.

После проведенного в 2014 году референдума и воссоединения Крыма и Севастополя с Россией Украина и другие страны ввели ряд санкций против России, российских бизнесменов и политиков, посещавших Крым людей и компаний, ведущих бизнес на полуострове. В некоторых странах ведется информационная блокада о ситуации на полуострове, возникают сложности с представлением региона на международных мероприятиях за рубежом.