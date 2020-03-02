В Конституции предлагается запретить иностранное гражданство для муниципальных служащих

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Президентские поправки в Конституцию РФ содержат запрет для муниципальных служащих иметь иностранное гражданство или вид на жительство. Об этом в понедельник сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин по итогам Совета Думы.

"До сегодняшнего дня не было ограничений для муниципальных служащих на наличие иностранного гражданства или вида на жительство. Нормой, которая предлагается, такое ограничение вводится", - сказал Володин.

Согласно тексту поправки, поступившей в распоряжение ТАСС, установление таких ограничений предлагается отнести к ведению РФ. "Установление ограничений для замещения государственных и муниципальных должностей, должностей государственной и муниципальной службы, в том числе ограничений, связанных с наличием гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства, а также ограничений, связанных с открытием или наличием счетов (вкладов), хранением наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ", - говорится в тексте инициативы.

Сейчас в федеральном законе "О муниципальной службе в РФ" установлен запрет главам местных администраций по контракту иметь счета за рубежом.

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ законопроект об изменениях в основном законе страны. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства. Срок внесения поправок ко второму чтению истек 2 марта в 18:00 мск.

Как ожидается, второе чтение законопроекта пройдет в Госдуме 10 марта, третье - 11 марта, а всероссийское голосование - 22 апреля.