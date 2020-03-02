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"Белнефтехим" не исключает реверсных поставок нефти через Польшу по "Дружбе" до конца года

Председатель компании Андрей Рыбаков также подтвердил, что прорабатываются альтернативные поставки через северное направление - балтийские порты

МИНСК, 2 марта. /ТАСС/. Концерн "Белнефтехим" не исключает реверсных поставок нефти на белорусские НПЗ через территорию Польши по нефтепроводу "Дружба" до конца 2020 года. Об этом в понедельник сообщил журналистам председатель "Белнефтехима" Андрей Рыбаков.

"Мы не исключаем этого, - сказал Рыбаков, слова которого приводит агентство БелТА. - Такая работа ведется. Это также является одним из логистических направлений, которое отрабатывается с польскими коллегами. Будем информировать по мере конкретных шагов и конкретных поставок".

Рыбаков также подтвердил, что прорабатываются альтернативные поставки через северное направление - балтийские порты. "Мы продолжаем по поручению президента планомерную работу по диверсификации поставок нефти на наши нефтеперерабатывающие заводы, в том числе на "Нафтан", - сказал он. Рыбаков напомнил, что для Мозырского НПЗ сейчас будет поставляться в том числе азербайджанская нефть.

После встречи в правительстве с президентом азербайджанской госкомпании SOCAR Ровнагом Абдуллаевым Рыбаков сообщил, что они могут поставить в этом году до 1 млн тонн нефти. "Объемы будут наращиваться из года в год. Речь идет об объемах в этом году - до 1 млн тонн нефти. Это будет определяться каждый месяц исходя из экономических, логистических составляющих. Но это будет на постоянной основе", - сказал председатель "Белнефтехима".

Рыбаков сказал, что в ходе переговоров азербайджанская сторона подтвердила возможность "продолжения сотрудничества в текущем и в последующие годы, это стратегическое сотрудничество". "В каком-то смысле оно интернациональное, потому что будет задействована в том числе трубопроводная система Украины. Будет обеспечиваться поставка нефти на Мозырский НПЗ, ее переработка и поставка нефтепродуктов в том числе в Украину, Беларусь", - заявил глава "Белнефтехима".

Как заявил на встрече с президентом SOCAR премьер Белоруссии Сергей Румас, республика заинтересована в заключении долгосрочного контракта на поставку азербайджанской нефти, которая будет перерабатываться на Мозырском НПЗ с использованием нефтепровода Одесса - Броды - Мозырь.

На прошлой неделе "Белнефтехим" сообщил о заключении с SOCAR сделки на поставку двух танкеров нефти общим объемом 160 тыс. тонн. В концерне уточнили, что сырье начнут поставлять по нефтепроводу Одесса - Броды в марте. Первый танкер с нефтью госнефтекомпания Азербайджана отправит 5-6 марта из турецкого порта Джейхан.

Белоруссия активно приобретает нефть в разных странах на фоне напряженных переговоров с основным поставщиком сырья - Россией. Контракты на поставку Минску российской нефти завершились 31 декабря 2019 года, до сих пор стороны не пришли к согласию о параметрах нового соглашения. В марте нефть в Белоруссию планируют поставлять ряд российских компаний, в том числе из группы "Сафмар".

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БелоруссияПольша
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