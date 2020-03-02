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ФАС не увидела нарушений в повышении мобильными операторами тарифов на связь в начале года

Ранее о планах повысить стоимость некоторых архивных тарифов заявляли в "Мегафоне" и "Билайне"

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не нашла признаков нарушения законодательства в связи с повышением мобильными операторами тарифов в начале года. Об этом говорится в сообщении ведомства.

В январе ФАС обратилась к "большой четверке" мобильных операторов за разъяснением ситуации с повышением цен на тарифы. В результате ведомство проанализировало более 4 тыс. тарифных планов, а также соотношение расходов операторов и их доходов, полученных от повышения ряда тарифов.

"ФАС России установила, что рост доходов от повышения тарифов находится на сопоставимом уровне с ростом расходов операторов. В основном изменения тарифов коснулись абонентов, пользующихся архивными тарифными планами, а изменения были направлены на выравнивание условий архивных и текущих тарифных планов", - отметили в ведомстве.

При этом в ФАС добавили, чтобы смягчить последствия повышения тарифов, некоторыми операторами были предложены для постоянного использования опции и бонусы, снижающие затраты абонентов на услуги связи. "Таким образом, признаков нарушения антимонопольного законодательства не выявлено", - резюмировали в антимонопольном ведомстве.

О планах повысить стоимость некоторых архивных тарифов в 2020 году заявляли в "Мегафоне" и "Билайне" еще в декабре 2019 года, разослав соответствующую информацию абонентам. Так, "Мегафон" анонсировал повышение ряда архивных тарифов с 13 января, "Билайн" - с 16 января.

Предупреждение об изменении части архивных тарифов в ряде регионов с января также публиковал оператор Tele2. В свою очередь в МТС предупреждали абонентов о повышении с 30 января цен на некоторые архивные тарифы.

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