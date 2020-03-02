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Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне растет на 4,8%

Цена фьючерса нефти WTI выросла на 5%

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне растет на 4,8%, до $52,06 за баррель, свидетельствуют данные биржи. Так, в ходе торгов нефть данного сорта уже подорожала более чем на $2.

Цена апрельского фьючерса нефти WTI выросла на 5% и находится на отметке в $47,04 за баррель.

В ходе торгов 28 февраля стоимость нефти Brent опускалась ниже $49 за баррель, до минимума с июля 2017 года. Фьючерс WTI стоил менее $45 за баррель, это минимальное значение с января 2019 года.

Российская валюта продолжает слабеть на фоне роста нефтяных котировок. Курс доллара на Московской бирже по данным на 19:40 мск увеличивается на 0,6%, до 66,5 рубля, а курс евро - на 0,45%, до 74,13 рубля за единицу европейской валюты.

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