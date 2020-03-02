Рынок акций РФ закрылся разнонаправленно на фоне укрепления цен на нефть выше $52

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Российские биржевые индексы завершили торги понедельника разнонаправленно. Индекс Мосбиржи опустился на 0,7% - до 2765,77 пункта, а индекс РТС вырос на 0,3% - до 1303,47 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара снизился на 0,5% и составил 66,55 руб., а евро вырос на 0,53% - до 74,22 руб.

Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE дорожают на 5% - до $52,14 за баррель.

"Понедельник на российском рынке акций оказался высоковолатильным. Торги, начавшиеся с мощного отскока, днем переросли в волатильные "качели". Поводом для нервозности по-прежнему выступают "вирусные" риски, которые начали транслироваться в резкое ухудшение статистики и макропрогнозов", - отмечает финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека.

Так, ОЭСР пересмотрела в сторону снижения темпы роста мирового ВВП в этом году на 0,5 п. п. По мнению эксперта, сигналы со стороны ФРС и других регуляторов о готовности усилить монетарную поддержку оказали лишь краткосрочную поддержку настроениям биржевиков. Вместе с тем, стоимость нефти сохраняется выше психологической отметки $50 за баррель, отчасти на фоне ожиданий дополнительного сокращения добычи нефти - этот вопрос будет решаться на встрече ОПЕК+ в Вене на этой неделе, отмечает Дейнека.

"Волатильность на рынке РФ сохранится, "вирусная" проблема и потенциал ее негативных последствий останется в центре внимания инвесторов", - прогнозирует аналитик. Он также напомнил, что во вторник компании "Аэрофлот", "Ростелеком" опубликуют финансовые результаты по МСФО за IV квартал и весь 2019 г. Московская биржа предоставит данные по объему торгов за февраль 2020 г.

Инвестиционный стратег "ВТБ Мои Инвестиции" Станислав Клещев добавляет, что рынок реагирует на заявление ФРС о готовности смягчить политику для поддержки экономики, воспринимая это как решение снизить ставку уже 18 марта. "Если на прошлой неделе рынки падали на отсутствии реакции Федрезерва (два представителя регулятора заявляли о неизменности позиции), то после ее появления показывают коррекционный отскок наверх. По рублю возможно укрепление курса до 64 руб. за доллар. Определяющее влияние на котировки нефти и курс рубля окажет заседание ОПЕК+, которое пройдет 5-6 марта", - отмечает аналитик.