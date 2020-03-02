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Суд отклонил требования к "Мираторгу" о запрете продавать адыгейский сыр в супермаркетах

Сеть супермаркетов перестала продавать спорный товар сразу же после получения претензии от адыгейской компании

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы отклонил требование компании "Кошехабльский сыр завод" к крупнейшему агрохолдингу в РФ "Мираторг" о запрете на продажу адыгейского сыра производства ЗАО "Умалат". Об этом сообщает в понедельник пресс-служба агрохолдинга.

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Производитель сыра из Адыгеи - "Кошехабльский сыр завод" - в ноябре 2019 года подал иск в Арбитражный суд Москвы к ООО "ПродМир" (управляет сетью магазинов "Мираторг") и ЗАО "Умалат" с требованием отказаться от продажи продукции под брендом "Сыр адыгейский", произведенной компанией, которой не принадлежат права на наименование места происхождения товара (НМПТ). Адыгейская компания требовала взыскать с "Мираторга" 2 млн рублей компенсации за незаконное использование НМПТ "Сыр адыгейский", с "Умалата" - 20 млн рублей компенсации.

"Суд отказал истцу в удовлетворении требования к сети супермаркетов "Мираторг" о запрете продавать и предлагать к продаже продукт брянского производителя ввиду отсутствия доказательств реализации спорного товара в настоящее время, а также выделил требования к "Умалату" в отдельное производство и передал по подсудности в Арбитражный суд Брянской области, где уже рассматриваются аналогичные споры между производителями", - говорится в сообщении компании "Мираторг".

В пресс-службе также отметили, что компания приветствует решение суда, так как спорный товар был выведен из сети сразу же после получения претензии от адыгейской компании, и "Кошехабльский сыр завод" в дальнейшем отказалась от финансовых претензий к ритейлеру. Как отметил в беседе с ТАСС директор юридического департамента "Умалат" Андрей Гаврилов, судебный процесс и возможные санкции не повлияют на работу предприятия, в ближайшее время компания продолжит отстаивать необоснованность судебного иска на сумму в 20 млн рублей.

Учредитель компании "Кошехабльский сыр завод" Нальбий Кушхов подтвердил ТАСС, что "Мираторг" действительно перестал продавать "Сыр адыгейский", который произведен не компаниями-правообладателями НМПТ. Ранее в судебных спорах в качестве ответчиков ритейлеры не привлекались.

"Они действительно перестали его продавать. Тяжба с компанией "Умалат" из московского суда перешла в брянский суд, требуем от компании 20 млн рублей. Нам нужна здоровая атмосфера и здоровая торговля. В политику лезть не хочу, мы за справедливость. Если принято решение, что "Сыр адыгейский" должен производиться в Адыгее, и мы видим, что сыр, не произведенный в рспублике, находится на прилавках, то стараемся это пресечь, вне зависимости от того, как называется эта компания", - сказал он.

Судебная тяжба о праве на использование бренда адыгейского сыра

Верховный суд РФ в январе 2018 года признал право на использование бренда "Сыр адыгейский" только за производителями Адыгеи. Роспатент подтвердил исключительное право на производство адыгейского сыра молочных заводов республики. Компания "Умалат" и другие производители сыров пытались оспорить свидетельства об исключительном праве на НМПТ, выданное компаниям из Адыгеи.

Ряд адыгейских компаний и Союз производителей продукции "Сыр адыгейский" настаивали на том, чтобы "Умалат" изъял из оборота производимый им мягкий адыгейский сыр, уничтожил его и в дальнейшем не использовал наименование "Сыр адыгейский".

Однако своим решением Арбитражный суд Брянской области в марте 2019 года фактически признал право на использование брянской компанией бренда "Сыр адыгейский", несмотря на то, что в январе 2018 года Верховным судом РФ вынесено окончательное решение о признании за молочными заводами Адыгеи исключительных прав на бренд. Производители сыра из Адыгеи подали иск в Арбитражный суд Брянской области о защите от незаконного использования бренда, но брянский суд отказал им в удовлетворении. Суд по интеллектуальным правам (СИП) в июне поддержал производителей сыра из Адыгеи, отменив решение Арбитражного суда Брянской области.

Теги
РоссияАдыгеяБрянская область
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