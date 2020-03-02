Топ-менеджер "Лукойла" считает, что эпоха дешевой нефти продлится минимум до 2040 года

БРЮССЕЛЬ, 2 марта. /ТАСС/. Нефть "никогда больше не станет дорогой, как было десять лет назад", ввиду избыточной добычи за счет сланцевой нефти в США. Об этом заявил в понедельник вице-президент и совладелец "Лукойла" Леонид Федун, представляя в Брюсселе долгосрочный прогноз компании по основным тенденциям развития рынка жидких углеводородов до 2035 года. По его словам, эпоха "дешевой нефти продолжится минимум до 2040 года".

В этой связи топ-менеджер "Лукойла" отметил, что "действия президента США по расширению сланцевой добычи, безусловно, продлили срок жизни углеродного топлива (в конкуренции с альтернативными источниками - прим. ТАСС), поскольку альтернативные технологии экономически состоятельны лишь при цене нефти 80 долларов [за баррель] плюс", - считает он.

Цена на нефть к середине марта вернется цене к $60 за баррель, заявил Федун. По его мнению, после мартовского заседания ОПЕК+ "нет сомнений, что с рынка будут убраны излишки и в середине марта мы увидим цену на уровне 60 плюс [долларов за баррель]".

ОПЕК+ может пойти на сокращение "добычи от 600 тысяч баррелей до 1 миллиона и более" в связи с падением спроса на нефть из-за коронавируса, сказал Федун.