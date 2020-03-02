Кабмин согласовал выделение недостающих средств на субсидируемые перевозки в ДФО

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Решение выделить на субсидируемые авиаперевозки на Дальний Восток недостающие 3,2 млрд рублей согласовано на уровне правительства. Часть средств будет выделена из резервного фонда РФ, часть - при корректировке бюджета, сообщил в понедельник глава Минвостокразвития Александр Козлов.

По данным министерства, на льготные перевозки на Дальний Восток ежегодно требуется не менее 8,1 млрд рублей. При этом на 2020 год в федеральном бюджете на эти цели заложено около 5 млрд рублей.

"В этом году программа авиаперевозок на 3,2 млрд меньше. Мы с [министром транспорта РФ] Дитрихом Евгением Ивановичем подготовили обращение в правительство <...> [Первый вице-премьер] Андрей Белоусов по поручению [председателя правительства] Михаила Мишустина дал поручение следующее: в ближайшее время недостающие деньги, которые влияют на процессы, - порядка 2,5 [млрд рублей] - добавить из резервного фонда - председатель поддержит", - сказал Козлов на совместном заседании Совета по Арктике и Антарктике при СФ и Экспертного совета по вопросам законодательного обеспечения развития районов Крайнего Севера при вице-спикере Госдумы.

Глава Минвостокразвития добавил, что еще 0,7 млрд рублей планируется выделить на программу при корректировке бюджета РФ.

По программе субсидирования полетов на Дальний Восток, в Калининград и Симферополь приобрести льготный билет в экономклассе могут граждане России в возрасте до 23 лет, мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет, инвалиды и члены многодетных семей.

Как говорил глава министерства Александр Козлов, в 2019 году для субсидирования магистральных авиаперевозок на Дальний Восток было выделено в два раза больше средств из федерального бюджета, чем в предыдущем, - свыше 8 млрд рублей, что позволило перевезти более 1 млн пассажиров против 600 тыс. человек в 2018 году.